И снова застройщик – банкрот. В Красноярске не достроены жилые дома с 2015 года

СЕГОДНЯ 06:07 2019-11-07T07:21:46+03:00

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Скандалы и суды, связанные с долевым строительством, в Красноярске стали уже обыденным делом. На этот раз краевой арбитражный суд признал банкротом ООО «Монтаж-Строй». Эта компания занимается строительством ЖК «Нойланд Черемушки» на ул. Шевченко. Однако, результатов ее работы дольщики так и не увидели. Дома должны были сдать еще в 2015 году.

Ранее компанию уже признавали несостоятельной, но после апелляции ввели процедуру финансового оздоровления.

Прекратить эту процедуру попросили сами дольщики. Они считают, что эффективнее войти в список проблемных объектов, достройкой которой займется Фонд защиты дольщиков. Тем более, что готовность дома №1 в комплексе оценивается в 70%, дома №2 – в 35%.

Суд встал на строну дольщиков и принял решение о признании компании банкротом и начале конкурсного производства до 1 мая 2020 года. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на административного управляющего Александра Васильевича Курбатова. Судебное заседание для утверждения конкурсного управляющего назначено на 16 декабря, его отчет суд рассмотрит 23 апреля 2020 года. За это время он должен разобраться в документации и понять, за счет чего компания сможет рассчитаться с кредиторами.

«Монтаж-Строй» с таким решением не согласен и намерен его оспорить.

Напомним, дело компании рассматривалось 3 года 2 месяца 6 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU