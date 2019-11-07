В Красноярске сразу две школы Олимпийского резерва готовятся к новоселью

СЕГОДНЯ 04:34 2019-11-07T04:39:02+03:00

Это случится до конца года

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На острове Отдыха завершается строительство спортивного зала для единоборств, идут отделочные работы.

В спорткомплекс общей площадью 1080 кв. м. переедут две муниципальные спортивные школы олимпийского резерва: по дзюдо и по греко-римской борьбе, которые раньше не имели собственной базы и тренировались в арендуемых залах.

Для перспективных спортсменов будут созданы все условия, причем, не только для тренировок, но и для соревнований.

Планируется и благоустройство прилегающей территории: освещение, парковка, зона отдыха.

Полностью завершить строительство нового спортивного зала планируется до конца декабря.

Он построен на средства городского бюджета, его стоимость около 55 млн рублей.

Напомним, в 2022 году в Красноярске пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе.

Кроме зала единоборств в этом году летом открылся первый в Красноярске водный стадион, он находится на острове Молокова.

ИСТОЧНИК KP.RU