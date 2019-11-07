В Красноярске сразу две школы Олимпийского резерва готовятся к новоселью
На острове Отдыха завершается строительство спортивного зала для единоборств, идут отделочные работы.
В спорткомплекс общей площадью 1080 кв. м. переедут две муниципальные спортивные школы олимпийского резерва: по дзюдо и по греко-римской борьбе, которые раньше не имели собственной базы и тренировались в арендуемых залах.
Для перспективных спортсменов будут созданы все условия, причем, не только для тренировок, но и для соревнований.
Планируется и благоустройство прилегающей территории: освещение, парковка, зона отдыха.
Полностью завершить строительство нового спортивного зала планируется до конца декабря.
Он построен на средства городского бюджета, его стоимость около 55 млн рублей.
Напомним, в 2022 году в Красноярске пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе.
Кроме зала единоборств в этом году летом открылся первый в Красноярске водный стадион, он находится на острове Молокова.
ИСТОЧНИК KP.RU