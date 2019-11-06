Как карточный домик. 9-этажный жилой дом в Норильске рухнул рядом с играющими детьми

СЕГОДНЯ 14:07 2019-11-06T14:16:48+03:00

А это еще одна многоэтажка на Надеждинской. Фото: Новости Норильска.

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В Норильске Красноярского края обрушился 9-этажный жилой дом на улице Надеждинская,26. Тогда как совсем рядом играли дети. Такое видео опубликовали на днях в паблике «Новости Норильска».

На кадрах видно: высокое панельное здание после какого-то хлопка начинает словно бы складываться. Доли секунды – и полдома превращается в руины. Над ними мгновенно поднимается гигантское облако пыли и надвигается на автора видео. А заодно и на детей, что играют в сугробах неподалеку. Испуганные мальчишки с криками разбегаются. И на этом ролик заканчивается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/742158" frameborder="0"></iframe> Дом в Норильске рухнул рядом с играющими детьми. Надеждинская,26..Видео: Новости Норильска! другой источник

К слову, здание было аварийным, в нем давно никто не жил. А раньше располагалось общежитие. Рассказывают, горожане жаловались: «заброшку» не разбирают. И тут такое.

Как рассказали в администрации Норильска, это было не обрушение, а организованный снос. Причем территория огорожена, опасности нет.

Тогда как местные жители говорят: ограда здесь хлипкая, к тому же дети оказались поблизости неслучайно – они постоянно здесь гуляют.

- Пацанов с горки ударной волной снесло, - пишут в соцсетях.

- Эпично вышло.

- Сложилось, как карточный домик.

ИСТОЧНИК KP.RU