2019-11-05T12:04:13+03:00
Общество

Регламент взаимодействия министерства здравоохранения и краевой полиции по работе с бездомными лицами

Он был разработан в июне 2012 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В минздраве рассказали о регламенте работы с бездомнымиВ минздраве рассказали о регламенте работы с бездомнымиФото: Мария ЛЕНЦ
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«Комсомольская правде»-Красноярск продолжает разбираться с истории, которая произошла 4 ноября в микрорайоне Солнечном. Напомним, там фельдшер «Скорой помощи» отказался госпитализировать бездомного, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Действия медика назвали правильными.

- Существует алгоритм, разработанный между МЗ и ГУ УВД по Красноярскому краю в июне 2012 года, он основывался на инструкции МВД по доставке лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, в дезориентации, - рассказала руководитель пресс-службы минздрава Зоя Масленникова. – Бригадами «Скорой помощи» транспортируются лица, находящиеся в тяжелой стадии алкогольного опьянения – если пациент не реагирует на окружающее, находится в состоянии комы, отравления, с травмой – с угрозой для здоровья и жизни. В этом состоянии пациент госпитализируется в ближайшее медицинское учреждение, где есть реанимация.

Если присутствует состояние алкогольного опьянения, которое не угрожает жизни гражданина, но может нести иные социальные риски, это сфера действий представителей органов внутренних дел.

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После того, как в социальной сети, в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» появился пост о том, как фельдшер «Скорой помощи» пренебрежительно отозвался о нетрезвом бездомном, история получила продолжение. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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