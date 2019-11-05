«Врачи решили правильно»: в минздраве объяснили, почему скорая не забрала бездомного в больницу

После того, как в социальной сети, в паблике «Наш мкр. Солнечный. Красноярск» появился пост о том, как фельдшер «Скорой помощи» пренебрежительно отозвался о нетрезвом бездомном, история получила продолжение. Причем мнение подписчиков паблика разделились на два лагеря. Одни возмущались поведением медика, другие его оправдывали. «Комсомольская правда»-Красноярск попыталась разобраться в случившемся.

Пролежал несколько часов

Напомним, случилось все накануне, 4 ноября, на улице 60 лет Образования СССР, 50а. Во дворе многоэтажки собрались граждане без определенного места жительства, выпивали. Один из них лег и затих. И пролежал так несколько часов, прежде чем его товарищи заметили это и забеспокоились. Потормошили – тот не отозвался. Сквозь затуманенное алкоголем сознание приятели поняли, что нужно вызвать «Скорую». Обратились к проходящему молодому человеку и попросили телефон.

Надо отдать должное мужчине – не всякий доверит телефон сомнительным людям. Но этот – дал. Спустя время приехала машина «Скорой помощи». Однако фельдшер отказался забрать бездомного с собой. Между ним и очевидцем произошел такой диалог:

- Вы что его не заберете? Он два часа уже лежит вот так.

- А зачем его забирать? Реально, зачем он нужен?

- Так он идти не может.

- Полицию вызывайте. Пусть полиция с ними разбирается, хватит «скорую» вызывать им. Сколько денег на них бюджетных тратится – знаете? Какому-то человеку плохо будет, а мы за ними катаемся? Они пьют по две недели.

- А если он тут «кони двинет»?

- Ничего ему не будет, он две недели пил.

После этого «Скорая» уехала.

Официально

Зоя Масленикова, руководитель пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края:

- Состояние алкогольного опьянения не является поводом для госпитализации человека в больнице. Если человек в этом состоянии нарушает общественный порядок, это повод для вызова силовых структур. При этом состояние алкогольного опьянения не является отказом для госпитализации в том случае, если присутствует угроза для жизни и здоровья человека. Например, травмы, отравления, приступы.

В данном случае, как нам объяснили на подстанции «Скорой помощи», угрозы жизни не было. То, что фельдшер позволил себе некорректное высказывание в адрес тех, кто сделал вызов, является прямым нарушением этики. С фельдшером будет проведена беседа администрации подстанции.

Нужны не столько медики, сколько вытрезвители

Бригады «Скорой помощи» сейчас работают в напряженном режиме: в городе пневмония. Наверняка кто-то ждал врача, а ему пришлось ехать в Солнечный на вызов к нетрезвому человеку – об этом говорили те, кто встал на защиту медика.

Проблема с такой социальной категорией, как бездомные, для врачей постоянная. Наступает холодное время года – и они начнут поступать в больницы с различными травмами, в состоянии переохлаждения и с обморожениями. Часто с отравлением этиловым спиртом – его они будут употреблять еще в больших количествах, чтобы согреться. Зачастую бывает, что друзья по бутылке дерутся между собой, устраивают поножовщину. Или от нездоровой пищи и алкоголя у них отказывает сердце. В таком случае социальный статус не играет никакой роли – медик обязан осмотреть пострадавшего и госпитализировать, подчеркивают в минздраве.

Люди, которые побывали в одной палате с таким пациентом с улицы, вспоминают это с ужасом: неприятные запахи, неадекватное поведение, требуют опохмелиться и не стесняются в «не академических» выражениях. Вдобавок представьте себе на минуту, что такой пациент может болеть туберкулезом, педикулезом и целым букетом других заболеваний?

Однако какими бы они ни были, это, в первую очередь, люди, которые по каким-то причинам лишились семьи, работы, дома. И оставлять их на улице – бесчеловечно. В ту историю, которая произошла в Солнечном, наверняка должна была вмешаться полиция. Но тогда другой вопрос: куда должны были поместить того мужчину?

И тут опять встает актуальная тема: вытрезвители. Нужно поскорее возродить эту советскую традицию. Ее сейчас обсуждают на федеральном уровне. Но пока не решено, кто и как должен разделить нагрузку и полномочия: полиция, медики или муниципалитет.

А ведь в Красноярске уже есть положительный опыт, совсем свежий – во время проведения универсиады такое заведение работало в городе и проблем с пьяными и бездомными в городе не зафиксировано. Для вытрезвителя ведь много не надо: помещение с минимумом мебели, пару полицейских в смену и медика. И пусть они там отсыпаются в тепле. Наутро снять алкогольную интоксикацию, накормить и отправить на общественные работы – отрабатывать затраты. Может быть, для кого-то это станет тем стимулом, чтобы попытаться изменить свою жизнь.

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