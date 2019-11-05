Красноярский ЭВРЗ подал иск на собственные профсоюзы

СЕГОДНЯ 04:18 2019-11-05T04:18:15+03:00

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Красноярский электровагоноремонтный завод подал в арбитражный суд иск на собственную профсоюзную организацию. Произошло это 1 ноября и в течение пяти рабочих дней станет известно, будет ли принят этот иск к рассмотрению. Как следует из искового заявления, деловая репутация истца нарушена ответчиком в связи с опубликованием на сайте Федерации профсоюзов Красноярского края некоего письма от председателя первичной профсоюзной организации АО «КрЭВРЗ». В письме говорится о критической ситуации финасово-производственной деятельности завода.

По мнению руководства предприятия опубликованные сведения не соответствуют действительности, порочат его деловую репутацию и размещены с целью создания неблагоприятных условий для ведения истцом деятельности с контрагентами.Истец требует признать все изложенные ответчиком сведения несоответствующими действительности. Следовательно, письмо нужно отозвать и сделать опровержение.

Напомним, что месяц назад акционер (и владелец) ЭВРЗ подал в суд на генерального директора завода за необоснованное повышение заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU