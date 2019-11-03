2019-11-03T08:16:11+03:00
Общество

Мокрый снег и гололед ждут Красноярский край 3 ноября

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Красноярском крае.МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Красноярском крае.
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В Красноярском крае резко ухудшится погода, ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом предупредили в Среднесибирском УГМС и МЧС.

- Ночью 3 ноября в южных районах края местами – сильные осадки: дождь и мокрый снег. В центральных и южных районах на дорогах гололедица, - пояснили синоптики.

Из-за корки льда, образовавшейся на дорожном полотне, есть вероятность потерять управление автомобилем. Как следствие – съезд в кювет, занос, опрокидывание, добавляют спасатели.

Поэтому сейчас особенно важно соблюдать скоростной режим и дистанцию (она должна соответствовать удвоенной скорости движения), отказаться от резких маневров. Если вы неопытный водитель, лучше пока не садиться за руль, а воспользоваться общественным транспортом.

Что до Красноярска, 3 ноября здесь возможен снег. Будет довольно прохладно, от нуля до минус двух градусов. Ветер 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров. Так что тоже стоит не забывать об осторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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