Информация о том, что пропавший пять дней назад в Красноярске 81-летний дедушка найден, оказалась ложной

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-02T12:48:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще утром не было никакой информации о том, где находится 81-летний Николай Филиппович Берляков. Напомним, 29 октября он отправился на остров Татышев и пропал. Поиски не принесли ожидаемого результата. Волонтеры опубликовали сегодня отчаянный пост о том, что потерявшийся мужчина может находиться в больнице, может даже не под своим именем. Люди, оглянитесь, откликнитесь!

Около трех часов дня в группе сообщили: «Найден, жив!». Где все это время находился Николай Филиппович? Пост волонтеров увидела в соцсетях девушка, которая видела похожего дедушку на заправке возле моста «777». Об этом она сообщила по указанному телефону. Еще добавила: «Он немного не в себе был, все время заговаривался».

После этого район поисков с острова Татышев решили сместить в сторону моста. Пока поисковики осматривали местность, другая группа продолжала обзванивать больницы уже по второму и третьему кругу.

- Обзванивали все больницы, в том числе и психиатрические, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель группы «Поиск пропавших детей - Красноярск». – Ведь человек не в себе, его могли туда увезти. Случайно набрали и номер психоневрологического диспансера в Овсянке. И оказалось, что там наш дедушка, уже с 30 числа. Хотя туда очень редко людей увозят из Красноярска. Почему его там оказался? Может быть, он успел за город выйти.

Но оказалось, что радоваться рано. После того, как родные приехали к Николаю Филипповичу, выяснилось, что произошла путаница. Об этом сообщили в своей группе волонтеры.

«Такое у нас впервые....

При звонке в больницу нам была дана информация, что пропавший Берляков Н.Ф. находится в больнице. Когда туда приехали родные, оказалось что сотрудники спутали его с другим больным, Беляковым».

Николай Филиппович Берляков все еще не найден! Поиски продолжаются!

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 224-25-07 – дежурная часть полиции №5;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU