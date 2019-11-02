В Красноярске пятый день ищут 81-летнего дедушку, пропавшего после прогулки на острове Татышев

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-02T10:15:25+03:00

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81-летний Николай Филиппович Берляков 29 октября в полдень ушел гулять на остров Татышев и пропал. К поискам дедушки подключились полицейские и волонтеры. Была составлена ориентировка, опубликована во всех соцсетях. А волонтеры выдвинулись на поиски на остров. Искали до глубокой ночи. Безрезультатно. Еще несколько дней поисков не принесли результатов.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, мужчина плохо слышит и очень тихо разговаривает. Его рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, седая щетина на лице, зубы из желтого металла. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно- синюю спортивную шапку, серое нижнее белье, синие спортивные штаны, на ногах синие ботинки с бордовыми полосками.

В группе волонтеров опубликована запись камер видеонаблюдения с острова Татышев. На ней мужчина, похожий по описанию на Николая Берлякова, идет по одной из дорожек. На часах в это время 11.47. Куда он потом отправился и где находится сейчас, пока неизвестно. Одна из версий волонтеров – Николай Филиппович мог попасть в больницу.

- Обращаемся к сотрудникам больниц – пожалуйста, посмотрите, возможно, дедушка лежит в вашем отделении под другой фамилией, - просят о помощи в общественной организации «Поиск пропавших детей – Красноярск. - Обращаемся ко всем, кто на данный момент лежит в больницах, возможно к вашему соседу по палате не приходят родные и он походит под описание на пропавшего дедушку! Обращаемся к кондукторам автобусов - возможно, вы где-то высаживали похожего дедушку из транспорта! Обращаемся ко всем, кто мог видеть дедушку на острове Татышев. Нам важно узнать его точный маршрут! Пожалуйста, отзовитесь, мы гарантируем полную анонимность вашим сообщениям.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- (391) 224-25-07 – дежурная часть полиции №5;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

В Красноярске ищут Николая Берлякова .Поиск пропавших детей - Красноярск

ИСТОЧНИК KP.RU