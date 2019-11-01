2019-11-01T11:34:40+03:00
Происшествия

Замначальника полиции Богучанского района подозревают в надругательстве над 30-летней женщиной

Нетрезвый полицейский приметил жертву в кафе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Мужчина арестован - пока на 2 месяцаМужчина арестован - пока на 2 месяцаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Скандалом и уголовным делом окончился вечер в кафе «Придорожное» поселка Ангарский Богучанского района. Здесь 19 октября замначальника районной полиции по охране общественного порядка напал на 30-летнюю женщину. СК возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего полицейского по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Известно немногое.

- В вечернее время сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, находился в кафе «Придорожное» поселка Ангарский, куда заехала 30-летняя женщина, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка СК. - Когда потерпевшая вышла из кафе, мужчина вышел за ней и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

На время следствия полицейский арестован по решению суда. Об аресте ходатайствовал начальник районной полиции. Два ближайших месяца он проведет в СИЗО. Вину свою мужчина не признает. В краевом МВД добавили, что от службы мужчина отстранен, а в дальнейшем будет уволен за поступок, порочащий честь сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярские супермаркеты оштрафовали за нарушения в реализации «молочки»
На выходных центр Красноярска останется без холодной воды из-за ремонта
Семьям погибших при прорыве дамб на прииске в Красноярском крае выплатили 11 миллионов рублей
В Енисейске пациентка больницы напала с кухонным ножом на врача-эндокринолога
Воровали в Красноярске - продавали в Хакасии: суд вынес приговор банде автоугонщиков
На Татышеве увольняют уборщиков и подсобных рабочих, чтобы сэкономить
Красноярцу восстановили лицо после ожога от выхлопной трубы в ДТП
Предприниматели начали украшение витрин к Новому году в центре Красноярска
Жители поселка в Хакасии, где мать вырезала глаза 4-месячному сыну, собирают деньги пострадавшей семье
В Красноярске опера угрозыска подозревают в мошенничестве на 5,5 миллионов рублей
В Красноярск на выходных придет тепло, а потом резкое похолодание
На подсветку Коммунального моста Красноярск тратит больше 34 миллионов рублей в год
Свердловский район Красноярска из-за аварии остался без холодной воды
Водитель на парковке сломал ребра и пробил легкое отказавшемуся уступить дорогу мужчине
В туристско-информационном центре Красноярска открыли музей Универверсиады