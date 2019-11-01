Замначальника полиции Богучанского района подозревают в надругательстве над 30-летней женщиной

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-01T11:34:40+03:00

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Скандалом и уголовным делом окончился вечер в кафе «Придорожное» поселка Ангарский Богучанского района. Здесь 19 октября замначальника районной полиции по охране общественного порядка напал на 30-летнюю женщину. СК возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего полицейского по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Известно немногое.

- В вечернее время сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, находился в кафе «Придорожное» поселка Ангарский, куда заехала 30-летняя женщина, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка СК. - Когда потерпевшая вышла из кафе, мужчина вышел за ней и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

На время следствия полицейский арестован по решению суда. Об аресте ходатайствовал начальник районной полиции. Два ближайших месяца он проведет в СИЗО. Вину свою мужчина не признает. В краевом МВД добавили, что от службы мужчина отстранен, а в дальнейшем будет уволен за поступок, порочащий честь сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU