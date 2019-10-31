2019-10-31T17:08:05+03:00
Звезды

Театр Пушкина будет бороться за «Золотую маску» в шести номинациях

Победителей объявят в апреле
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Работа театра Пушкина «Мы, герои» Фото: пресс-служба театраРабота театра Пушкина «Мы, герои» Фото: пресс-служба театра
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Эксперты «Золотой маски» отобрали в Красноярске постановки, которые будут бороться за высшую театральную премию России. В число номинантов вошли работы драматического театра имени Пушкина и Театра оперы и балета имени Хворостовского - это, безусловно, показатель восстребованности у зрителя и высокого профессионализма актеров и режиссеров.

Напомним, в прошлом году за «Маску» театр Пушкина боролся в 9 номинациях. И долгожданную награду получила постановка Олега Рыбкина «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» - за лучшую работу художника по свету в драме. Им стал Дмитрий Зименко.

Как рассказали в пресс-службе театра Пушкина, в этом году за награду борется также выдающаяся постановка - «Мы, герои», Олега Рыбкина. Спектакль претендует на награду в шести номинациях: «Драма/спектакль малой формы», «Драма/работа режиссера»; «Драма/мужская роль второго плана»(Георгий Дмитриев в роли Карла и Александр Хряков в роли месье Чиссика); «Драма/работа художника» (Александр Мохов); «Драма/работа художника по костюмам» (Фагиля Сельская).

Интрига сохранится до весны. Основную конкурсную программу фестиваля представят в Москве с февраля по апрель следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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