2019-10-30T08:19:26+03:00
Общество

Погибший мэр Абакана Николай Булакин стал почетным гражданином города

Горсовет проголосовал единогласно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Погибший мэр Абакана Николай Булакин стал почетным гражданином города. Фото: личная страница ВКонтактеПогибший мэр Абакана Николай Булакин стал почетным гражданином города. Фото: личная страница ВКонтакте
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Николай Булакин, бессменный глава Абакана с 1994 года, трагически погиб две недели назад, 14 октября, под Минусинском. По предварительной версии не справился с управлением автомобиля, выехал с дороги и врезался в дерево.

Жители хакасской столицы тяжело восприняли утрату. Когда встал вопрос, как увековечить память выдающегося градоначальника, поступило предложение поставить ему памятник или назвать его именем улицу. Это еще будет обсуждаться. Но уже сейчас абаканский городской Совет рассмотрел коллективное ходатайство о присвоении Николаю Булакину звания Почетного гражданина города. Ходатайство составили администрация Абакана, руководители образовательный учреждений, Совет ветеранов и другие.

- Решение комиссии принято единогласно: рекомендовать Совету депутатов города Абакана присвоить звание «Почетный гражданин города Абакана» Булакину Николаю Генриховичу, - сообщил председатель Горсовета Альберт Тупикин.

Добавим, что выборы нового главы города назначены на 22 декабря этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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