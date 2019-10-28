В Красноярском крае мужчина спешил на похороны отца и погиб

СЕГОДНЯ 04:55 2019-10-28T04:55:18+03:00

Он был за рулем автомобиля и не справился с управлением

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В городе Канске произошла трагедия: в результате дорожной аварии погиб 31-летний мужчина. Обстоятельства таковы, что он перед этим он узнал о внезапной смерти своего отца. Вместе с женой они отправились в Канск, чтобы проститься с отцом и поддержать овдовевшую мать.

Но случилось непредвиденное: по непонятным причинам машина перевернулась и улетела на обочину. Водитель и его пассажирка сильно пострадали, их на «Скорой» доставили в больницу. Однако спасти жизнь мужчины не удалось – он скончался. Жизнь его супруги вне опасности, сообщает «ЧП Красноярск». Известно, что у них есть ребенок, к счастью, его не взяли с собой.

Что стало причиной аварии, выясняется. Возможно, мужчина не успел поменять летнюю шину на зимнюю. Или был в подавленном состоянии от смерти отца, плохо контролировал ситуацию и не справился с управлением на скользкой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU