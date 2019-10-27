2019-10-27T15:09:35+03:00
Происшествия

Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололеде

Без лишней надобности лучше не выходить из дома
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В ближайшие сутки снегопад продолжится Фото: Диана ИВАНОВАВ ближайшие сутки снегопад продолжится Фото: Диана ИВАНОВА
Изменить размер текста:

Ветер, мокрый снег, гололед ожидают жителей Красноярского края в ближайшие сутки. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.

28 октября на юге Таймырского района местами ожидаются порывы южного ветра 25-27 метров в секунду. В центральных и южных районах синоптики прогнозируют сильные и очень сильные осадки, порывы западного ветра 20-25 метров в секунду. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это может привести к авариям на объектах и линиях энергосистем. На дорогах края сильный гололед.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастет риск возникновения аварийных ситуаций на наиболее опасных участках автодорог края, - Рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Автолюбителям в ходе движения необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила дорожного движения.

Что делать в случае неблагоприятных погодных условий?

- Постарайтесь не покидать квартир, офисов.

- Закрывайте форточки и окна, не подходить к ним близко.

- Если стихия застала вас на улице, то от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае, не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов.

- Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте оборванные провода.

ВАЖНО

При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону спасения 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярский ФК «Енисей» потерпел поражение от «Чертаново»
Красноярский школьник серьезно пострадал во время прохождения квеста
Из-за ревнивой супруги житель Хакасии избил свою знакомую
Жительница Красноярска сдала в ломбард имущество из арендованной квартиры
В Красноярске в результате аварии «УАЗ» перевернулся и снес светофор
В Красноярском крае спасатели вскрыли дверь в квартиру, чтобы спасти мужчину от суицида
Житель Лесосибирска более года проведет в колонии за систематическое вождение в пьяном виде
В красноярском зоопарке предупредили о мошенничестве при записи на экскурсии
Жительницу Абакана за неуплату алиментов своему сыну суд приговорил к реальному сроку
В Красноярском крае продолжаются поиски людей, пропавших при ЧП в золотодобывающей артели
Вор переводил чужие деньги знакомым и друзьям с помощью украденных телефонов
МЧС: на Красноярск надвигается снегопад и штормовой ветер
В аэропорту Красноярска 40 человек исполнили арию из «Травиаты» Верди
ГИБДД настоятельно рекомендует красноярским водителям перейти на зимний стиль вождения
В аэропорту Красноярска на регистрации организуют место для поцелуев
В Красноярске накрыли подпольный цех по производству паленых алкококтейлей
Легенда мирового бокса Рой Джонс отобрал в Красноярске молодых боксеров для своего проекта
Житель Красноярского края застрелил соседа за то, что его собаки забегают во двор
«Сын кричал и плакал»: в Красноярске на первоклассника напала собака
Баскетбольный клуб «Енисей» перечислит часть сборов матча со шведами на благотворительность
На Фестиваль Хворостовского в Красноярск приехала его семья