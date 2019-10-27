Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололеде
Ветер, мокрый снег, гололед ожидают жителей Красноярского края в ближайшие сутки. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю.
28 октября на юге Таймырского района местами ожидаются порывы южного ветра 25-27 метров в секунду. В центральных и южных районах синоптики прогнозируют сильные и очень сильные осадки, порывы западного ветра 20-25 метров в секунду. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это может привести к авариям на объектах и линиях энергосистем. На дорогах края сильный гололед.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастет риск возникновения аварийных ситуаций на наиболее опасных участках автодорог края, - Рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Автолюбителям в ходе движения необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила дорожного движения.
Что делать в случае неблагоприятных погодных условий?
- Постарайтесь не покидать квартир, офисов.
- Закрывайте форточки и окна, не подходить к ним близко.
- Если стихия застала вас на улице, то от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае, не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов.
- Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте оборванные провода.
ВАЖНО
При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону спасения 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу 112.
ИСТОЧНИК KP.RU