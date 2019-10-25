В Красноярске появились парковки для малышей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-25T11:57:33+03:00

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О появлении такой входной зоны в детской поликлинике на улице Александра Матросова «Комсомольской правде» - Красноярск рассказала Галина Подвойская:

- Наконец-то около нашей поликлиники делают входную зону, где мамочкам можно будет оставлять коляски. Когда мой сын был маленьким, такой цивилизации там не было. Приходилось оставлять коляску прямо на улице и волноваться: не украдут ли ее, пока мы ходим по врачам. А когда снег или дождь - она промокала. Поэтому такие «парковки» для колясок – очень нужная вещь.

- В 2012 году вход в медорганизации с детскими колясками и санками был запрещен для того, чтобы не загромождать пути эвакуации, - прокомментировали в учреждении. - Однако, долгое время проблема размещения детского транспорта, пока родители с детьми находятся на приеме у врача, решена не была. В 2018 году вышел приказ минздрава «Об утверждении Положения организации оказания первичной-медико-санитарной помощи детскому населению», где прописана необходимость обустройства колясочных парковок во всех детских медицинских учреждениях. И сейчас все детские поликлиники должны оборудовать такую входную зону, где можно будет безопасно и комфортно оставлять коляски.

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ИСТОЧНИК KP.RU