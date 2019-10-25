Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» снизил цены на входные билеты в 3,5 раза

СЕГОДНЯ 06:35 2019-10-25T06:35:36+03:00

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Если вы еще по каким-то причинам не побывали в этом году в парке флоры и фауны «Роев ручей» - самое время это сделать. Там как раз объявлена акция: входные билеты по 100 рублей – для взрослых и детей. Акция приурочена к осенним каникулам и новогодним праздникам. И продлится с 1 ноября по 31 декабря включительно.

А вот для льготников ничего не меняется: дети до 7 лет – бесплатно, дети из многодетных семей (при предъявлении документа) – 50 рублей. Добавим, что припарковать автомобиль на стоянке зоопарка в этот период будет стоить 100 рублей в сутки. Фото и видеосъемка – тоже 100 рублей.

«Роев ручей» является одним из лучших зоопарков страны, в августе этого года он отметил свое 19-летие. В последнее время популярность ему прибавили белые медведи: специалисты «Роева ручья» выезжали на север края для спасения медвежонка, которого назвали Урсулой. А этим летом привезли истощенную медведицу, которая бродила по улицам Норильска. На территории «Роева ручья» полным ходом идет строительство большого вольера для северных животных, где белым медведям будет уделено главное место.

ИСТОЧНИК KP.RU