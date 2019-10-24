2019-10-24T09:42:42+03:00
Общество

Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie

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Tele2 завоевала серебро в номинации Best of the Best в категории «Потребительские товары и телекоммуникации» с коммуникационной платформой «Другие правила». Новая престижная номинация, приуроченная к 50-летию Effie, отмечает самые заметные достижения в маркетинге в европейских странах. В номинации могли принять участие только победители национальных конкурсов Effie в 2018 году.

Коммуникационная платформа «Другие правила», отмеченная жюри премии, стала основой для запуска инновационных продуктов компании, новых подходов в обслуживании клиентов, переформатирования розничной сети Tele2. «Другие правила» позволили оператору завоевать репутацию трендсеттера на рынке телекома и оставаться единственным растущим мобильным оператором в телеком-отрасли России.

Второе серебро Tele2 получила в номинации Positive Change: она отмечает бренды, которые делают мир лучше благодаря своим коммуникационным и бизнес-стратегиям. Жюри европейской премии наградило социальный проект оператора «Добавь бабушку в друзья».

Эта кампания Tele2 привлекла внимание к проблеме разрыва между поколениями, которая усугубляется неумением старших людей использовать современные технологии. Проект Tele2 направлен на обучение пожилых людей мобильному интернету и способствует их общению в соцсетях. Тем самым Tele2 эффективно объединила бизнес-цели и решение общественно значимых задач.

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@TrueKPRU
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