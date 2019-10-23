Жительница Красноярска решила купить осла и нарвалась на мошенников

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-23T16:48:26+03:00

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Жительница Красноярска решила купить себе осла. Самого настоящего, живого осла. Зачем? История умалчивает. Видимо, он был ей нужен для каких-то целей – законом это не запрещено.

Человек, который согласился в этом помочь и доставить непарнокопытное к порогу квартиры, нашелся в социальной сети. Списались, договорились, обсудили цену. Девушка перевела новому знакомому 10 тысяч рублей. И стала ждать.

Это было в апреле. Но прошел месяц, другой, третий. А ослика покупательнице так и не привезли. Да и вообще продавец бесследно исчез (вместе с деньгами, разумеется). И только в конце сентября девушка осознала, что ее обманули и обратилась в полицию. (К слову, пострадавшей от мошенника – всего 17 лет, она несовершеннолетняя).

Какие только заявления не приходится принимать сотрудникам полиции от граждан. Те попадаются на удочку мошенникам по собственной наивности. Кто-то ведется на сообщения о компенсациях за якобы некачественные препараты для похудения, кто-то на наследство от умерших где-то за океаном дальних родственников. Или как эта девочка – покупают ослов в мешке.

ИСТОЧНИК KP.RU