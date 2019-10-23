СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-23T15:28:15+03:00

В Красноярском крае за чертой бедности живут более 500 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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За последние пять лет доля населения края с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума увеличилась до 18,7% и превысила среднероссийский показатель на 5,5 %. За чертой бедности в регионе находятся более 500 тысяч жителей. Из них 95 % – это дети и трудоспособное население.Такие данные на заседании комиссии по охране здоровья и социальной политике Заксобрания края озвучил аудитор Счетной палаты.

В 2018 году общий объем расходов на различные меры социальной поддержки в крае составил 33 миллиардов рублей. Однако проверка показала: пока что малообеспеченные жители края не являются приоритетными получателями социальной помощи. И размер большинства регулярных денежных выплат является мизерным.

Счетная палата сформулировала предложения правительству края и министерству социальной политики, которые в скором времени будут озвучены. В целом доклад ведомства депутатами был принят.

ИСТОЧНИК KP.RU