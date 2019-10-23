2019-10-23T12:32:34+03:00
Звезды

В Красноярске завершился XIX Международный фестиваль современной хореографии «Айседора»

Среди победителей есть и красноярские коллективы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Среди победителей есть и красноярские коллективы. Фото: Фонд Михаила ПрохороваСреди победителей есть и красноярские коллективы. Фото: Фонд Михаила Прохорова
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Почти неделю, с 16 по 21 октября, в Красноярске при поддержке Фонда Михаила Прохорова проходил XIX Международный фестиваль современной хореографии «Айседора». В фестивале приняли участие лучшие танцевальные компании мира, самые именитые хореографы бросили друг другу вызов в профессиональном конкурсе. А затем устраивали мастер-классы для всех желающих по различным направлениям современного танца.

Эксперты отметили в этом году хороший уровень представленных работ. Приятно отметить, что в числе победителей есть и красноярские артисты. Лучшими в номинации «миниатюра» стали фанк-группа «Точки», хореографический ансамбль «Кабриоль» и хореографический ансамбль «Дети Солнца».

Добавим, что «Айседора» - единственный фестиваль современного танца на территории Сибири и Дальнего Востока. Ведущие хореографы России, Европы и США проводят образовательную миссию для повышения уровня мастерства танцевальных коллективов в регионах. Лучшие педагоги из разных уголков мира делятся профессиональными знаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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