СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-23T12:05:55+03:00

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В Норильске раскрыта община экстремистской организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой запрещена на территории России решением Верховного суда. На ее организатора заведено уголовное дело по ч.1 ст.282.2 (организация деятельности экстремистской организации). Все собранные материалы УФСБ России по Красноярскому краю переданы для расследования в следком.

По предварительной версии следствия, старейшиной общины является 47-летний житель заполярного города. О том, что его организация вне закона, ему было хорошо известно. Однако это его не остановило, он устраивал собрания последователей и вовлекал новых адептов.

- В настоящее время в ходе допроса подозреваемый свою вину не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU