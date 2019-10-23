2019-10-23T12:05:55+03:00
Происшествия

В Норильске раскрыта община экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

Следователи устанавливают все факты ее деятельности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Норильске раскрыта община экстремистской организации «Свидетели Иеговы»В Норильске раскрыта община экстремистской организации «Свидетели Иеговы»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Норильске раскрыта община экстремистской организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой запрещена на территории России решением Верховного суда. На ее организатора заведено уголовное дело по ч.1 ст.282.2 (организация деятельности экстремистской организации). Все собранные материалы УФСБ России по Красноярскому краю переданы для расследования в следком.

По предварительной версии следствия, старейшиной общины является 47-летний житель заполярного города. О том, что его организация вне закона, ему было хорошо известно. Однако это его не остановило, он устраивал собрания последователей и вовлекал новых адептов.

- В настоящее время в ходе допроса подозреваемый свою вину не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске завершился XIX Международный фестиваль современной хореографии «Айседора»
В Красноярске на неделю перекрывают улицу Ладо Кецховели
В Красноярском крае яблоки подешевели, а цены на помидоры выросли
В Канске обнаружили склад с нелегальным алкоголем на сумму в миллион рублей
Лучшую клинику для сохранения красоты и молодости выбирают в Красноярском крае
По решению губернатора Красноярского края рост тарифов на капремонт будет снижен в два раза
В Красноярск прилетел легенда мирового бокса Рой Джонс-младший
Фестиваль Дмитрия Хворостовского продолжает «Евгений Онегин»
Жители Ачинска разыскивают фейковую банду педофилов
В Дудинке стая белых песцов устроила тусовку у мусорных контейнеров
Водителям и кондукторам красноярских маршруток с нового года увеличат зарплату
В красноярской школе звонки заменили на музыку Цоя
В Абакане назначили предварительную дату выборов нового мэра
В Красноярске водитель-бесправник сбил пешехода и попытался скрыться от ДПС
В Красноярске директор школы устроил на работу бывшего пристава и был наказан
Пострадавшим от прорыва дамбы в Красноярском крае старателям выдали новые документы
В Красноярском крае работница интерната обобрала больных детей на 1,1 миллиона рублей
В Хакасии 9-летний школьник на уроке физкультуры сломал руку
В Красноярском крае мелкий грузовичок влетел под фуру с мандаринами: разорвало на части
Директор красноярской фирмы обманул китайских партнеров на 22 миллиона рублей
Судебная экспертиза признала вменяемым экс-депутата красноярского Горсовета Аркадия Волкова
Губернатор Красноярского края навестил пострадавших от порыва дамбы рабочих в краевой больнице
Количество авиарейсов из Красноярска в Абакан увеличивается
В Красноярске устранили порыв трубопровода, из-за которого пострадал автомобиль
Количество погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек