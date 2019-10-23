2019-10-23T12:04:53+03:00
Происшествия

В Канске обнаружили склад с нелегальным алкоголем на сумму в миллион рублей

Спиртное отсюда могло продаваться по всему Красноярскому краю
Ирина ПЛЫВЧ
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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Полицейские нашли более 25 тысяч литров спиртосодержащей продукции на складе в Канском районе.

В Канске обнаружили склад с нелегальным алкоголем на сумму в миллион рублей.

В рамках специальной операции «Алкоголь» сотрудники полиции обнаружили более 3,5 тысяч канистр объемом по 5 и 10 литров каждая. В них находился алкоголь на общую сумму более 1 миллиона рублей. Канистры хранились на территории загородной базы под Канском.

Против владельцев продукции возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по части 2 статьи 171.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 5 лет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают подозреваемых в незаконном хранении алкоголя. Также проводится поиск каналов сбыта и реализации товара, причем как на территории Канска и Канского района, так и в соседних регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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