2019-10-23T12:00:22+03:00
Здоровье

Лучшую клинику для сохранения красоты и молодости выбирают в Красноярском крае

Чьи методы более эффективны и позволяют сохранить красоту и здоровье как можно дольше?
Ольга КОСТИНА
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Косметология развивается семимильными шагамиКосметология развивается семимильными шагамиФото: Мария ЛЕНЦ
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О вечной молодости мечтают мужчины и женщины. Чтобы выглядеть моложе своих лет, многие готовы на все. Сегодня существует немало эффективных методов, чтобы этого достичь. Фитнес, массаж, маски, обертывания, новая косметика, диета, спорт, косметологические процедуры. Корректировка лица и тела, устраняются дефекты внешности, процедуры омолаживания. Косметология в Красноярске, как и во всем мире, развивается семимильными шагами. Специалисты объединяют в своей работе древние традиции с современными научными достижениями. И это дает потрясающий эффект!

На сайте «Комсомольская правда» продолжается голосование в рамках проекта «Клиника года - 2019». В номинации «Клиника для сохранения красоты и молодости» участвуют пять конкурсантов. У каждого свои методы для сохранения красоты и молодости своих посетителей.

Медицинский центр «Рефлекс» - это центр традиционной китайской медицины. К услугам посетителей различные виды массажа, иглорефлексотерапия и китайская косметология. Первичный прием происходит с китайским врачом при участии квалифицированного переводчика. Специалист проводит комплексную диагностику, которая основывается на сочетании древних методик - (оценка пульса, состояния языка, роговицы глаз, ушных раковин).

ООО Гинекологическая клиника «РашЭл» - это специализированный центр современной гинекологии, оснащенный новейшим оборудованием производства Германии. При оказании медицинских услуг применяется оборудование экспертного класса от мировых лидеров. Добавьте к этому многолетний опыт практикующих врачей-специалистов, владеющих уникальными методиками операционного лечения, нацеленность на результат и персонифицированный подход к пациенту.

Медицинский Центр «Пластической, реконструктивной и эстетической хирургии» - это современный многопрофильный медицинский центр в самом центре Сибири. В клинике широкий спектр услуг по разным направлениям. Современное лечебно-диагностическое медицинское оборудование. Все специалисты с большим опытом работы, постоянно повышающие квалификацию как на российских, так и международных медицинских симпозиумах и конференциях.

В Минусинске более 15 лет работает оздоровительный центр «Клеопатра». За время существования эффективность уникальной методики оздоровления и омоложения организма проверили на себе не только жители Абакана, Минусинска, Красноярска, но и Москвы, Новосибирска, Томска, Иркутска, Норильска и других городов России. Здесь можно пройти десятидневный курс очищения, оздоровления и омоложения организма на фоне разгрузочно-диетической терапии или лечебного голодания.

Многопрофильная медицинская клиника ИНЕО – это 12 современных методик, стопроцентная гарантия качества, 9 высококлассных специалистов, 50 лет суммарного профессионального стажа врачей. Оказываются услуги в нескольких направлениях: ЛОР, косметология, сосудистая хирургия, лечение варикоза, УЗИ диагностика, терапия.

Напоминаем, что голосование продлится до 17 ноября включительно. Итоги подведем 25 ноября 2019 года. Не забывайте, чтобы оставить свой голос за понравившегося участника, необходимо авторизоваться через соцсети.

Оставить свой голос можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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