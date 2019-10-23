2019-10-23T10:49:43+03:00
Спорт

В Красноярск прилетел легенда мирового бокса Рой Джонс-младший

Для своего социального проекта «Путь к абсолютной победе»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск прилетел легенда мирового бокса Рой Джонс-младший. Фото: минспорта Красноярского краяВ Красноярск прилетел легенда мирового бокса Рой Джонс-младший. Фото: минспорта Красноярского края
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В Красноярск прилетел Рой Джонс-младший, легендарный боксер с мировым именем. В нашем городе он проведет финал своего социального проекта «Путь к абсолютной победе».

В двух словах о самом проекте. Он стартовал в 15 сентября 2019 года в Красноярском крае и Иркутской области. Для участия в конкурсе боксеры в возрасте от 10 до 17 лет должны были прислать видеоролики, которые характеризовали их опыт и навыки. И в финале экс-чемпион мира сам выберет победителей в свою команду. Проект реализуется при поддержке Фонда развития регионов России +7 и Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес».

Финал проекта пройдет 25 октября в Доме спорта имени Михаила Дворкина (остров Отдыха, 15) с 14:00 до 20:00 часов, затем – автограф-сессия для всех желающих.

- Интерес к проекту колоссальный, ажиотаж большой. Около 400 ребят прислали свои заявки с видео тренировок, из них команда тренеров вместе с Роем Джонсом отобрали 100 человек. Это мальчишки из Красноярска, Норильска, Ачинска, Канска, Минусинска. Организаторы проекта помогают участникам, в том числе добраться до места проведения мероприятия. Мы, как министерство спорта края, только приветствуем подобные проекты и сделаем все возможное, чтобы получить от него максимальный эффект для развития детского бокса, – отметил министр спорта края Павел Ростовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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