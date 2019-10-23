2019-10-23T10:33:33+03:00
Звезды

Фестиваль Дмитрия Хворостовского продолжает «Евгений Онегин»

Показы спектакля 23 и 25 октября, билетов нет, но всегда есть надежда на лишний!
Татьяна РЯБИНИНА
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Фестиваль продолжается до 26 октября.Фестиваль продолжается до 26 октября.
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Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярке, который проходит с 16 по 26 октября, продолжает опера «Евгений Онегин». И это неслучайно. Хворостовский – один из самых признанных мастеров партии Онегина за всю историю этой оперы.

Во время Фестиваля красноярцы увидят «Евгения Онегина» в исполнении театра «Астана Опера». Это новый спектакль, премьера состоялась в феврале 2019 года.

Эта опера идет во многих ведущих театрах мира, но, несмотря на столь активную сценическую жизнь, она далеко не проста для постановки, поскольку в ее центре - истории любви, страданий, разочарований, без сценических эффектов и динамичных сюжетных конфликтов.

Режиссер-постановщик спектакля Давиде Ливермор представил, в целом, бережную, так называемую классическую интерпретацию знаменитой оперы. И в тоже время в сценарную драматургию он привнес новые своеобразные приемы и детали. Так, на сцене появился новый образ – Татьяна на закате своей жизни, через ее воспоминание и проходит все действие оперы.

Кстати, известен случай, когда Хворостовский отказался от участия в постановке именно из-за издевательской интерпретации образов главных героев, которую допустил режиссер.

Сценограф спектакля Франческо Калканини применил 3-D проекции на заднем плане сцены с колышущимися на ветру раскидистыми кронами деревьев, с плывущими облаками, видениями образов возлюбленных в сценах признаний.

Специально для спектакля было сшито 250 эксклюзивных нарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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