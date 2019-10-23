Жители Ачинска разыскивают фейковую банду педофилов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-23T10:30:36+03:00

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В социальных сетях и мессенджерах Ачинска настойчиво распространяется информация о том, что в городе орудует банда педофилов. Так и пишут: «В Ачинске на окраине города орудует банда педофилов, у нас в Б Яру и Зерцалах, уже две недели заезжают и пытаются усадить детей в машину, участковый дал ориентировку на одного из них...» (орфография сохранена). К сообщению прилагается фотография мужчины, марка и номер автомобиля, которые якобы передал участковый. Двумя словами: спасайтесь все.

Однако на деле оказалось, что мужчина с фотографии не имеет отношения к указанному автомобилю, а владелец автомобиля не имеет никакого отношения к тому, что пишут в социальных сетях, сообщает ИА «Запад24». В полиции провели проверку и выяснили, что информация о педофилах вообще фейковая. Это же подтвердили в пресс-службе следкома по Красноярскому краю и Хакасии. Никаких заявлений от пострадавших в правоохранительные органы не поступало.

Авторы сообщения даже участкового задействовали. Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU