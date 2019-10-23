Водителям и кондукторам красноярских маршруток с нового года увеличат зарплату

СЕГОДНЯ 07:28 2019-10-23T07:28:11+03:00

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С нового года работникам предприятий городского транспорта увеличат заработную плату на 10 %. Но не всем, а только муниципальным. Это заложено в городскую программу пассажирских перевозок на следующий год и плановый период 2021-2022 годы.

В этой программе, которую утвердили депутаты Горсовета, много изменений, которые должны понравиться красноярцам. Например, интервалы движения городского транспорта сократятся, а средняя скорость увеличится до 20,7 км/ч. Доля остановок, оснащенных маршрутными указателями, вырастет до 99%.

В 2020 году будет создан первый экологический магистральный маршрут, на котором будут работать современные троллейбусы, имеющие большой запас автономного хода. Этот маршрут станет самым протяженным и прямым и соединит отдаленные районы и центр города. Он пройдет по всему левому берегу Красноярска. Выделенные полосы на всем протяжении увеличат скорость движения троллейбусов. Интервал движения составит от 5 до 10 минут.

Также в следующем году запланирован запуск скоростного трамвая от КрасТЭЦ до Предмостной площади с приоритетом при проезде перекрёстков. Новые трамваи юудут закуплены по федеральной программе «Чистый воздух».

- В следующем году мы планируем закупить 30 троллейбусов и 10 трамваев. Это обновит парк троллейбусов на 20%, а парк трамваев на 10%. Кроме того, есть договоренности с Москвой о передаче Красноярску 10 троллейбусов. Также мы ведем переговоры и по трамваям, - рассказал руководитель департамента городского транспорта Александр Годованюк.

ИСТОЧНИК KP.RU