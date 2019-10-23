2019-10-23T07:08:31+03:00
Общество

В красноярской школе звонки заменили на музыку Цоя

А еще там звучат «Крылатые качели» и песни Димы Билана
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярской школе звонки заменили на музыку ЦояВ красноярской школе звонки заменили на музыку ЦояФото: Мария ЛЕНЦ
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В красноярской школе № 32 отказались от классических звонков. И теперь ученики сами решают, что они хотят слышать в качестве сигнала, приглашающего их на урок. А инициатором стал охранник Валерий Максименко, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе управления образования.

По мнению охранника классический звонок – резкий и неприятный и вызывает у ребят и педагогов отрицательные эмоции. Почему бы их не заменить на что-то более мелодичное? Что слушают современные школьники? А что нравится преподавателям?

Учитывая их вкусы и пожелания Валерий Петрович (между прочим, отставной военный) составил плейлист, куда вошли более 500 композиций, он обрезал их в формат школьного звонка. Там есть музыка «Кино», Димы Билана, «Би-2», Егора Крида. Особой популярностью пользуются «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника» и мелодии из «Бременских музыкантов».

Добавим, что от стандартного школьного звонка отказались и в других школах города. В гимназиях № 1, 4, 6 и школе № 154 отдают предпочтение спокойным мелодиям и тематическим песням в преддверии праздников. В лицеях № 6, 7, школе № 150, гимназии №13 приобщаются к классике и инструментальной музыке. В образовательном комплексе «Покровский» школьный звонок заменяет мелодия, сочиненная первым губернатором Енисейской губернии Александром Степановым, которая играет на городской башне «Биг-бена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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