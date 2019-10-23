СЕГОДНЯ 05:44 2019-10-23T05:44:29+03:00

В Красноярске директор школы устроил на работу бывшего пристава и был наказан Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кировском районе Красноярска директора школы наказали за нарушение антикоррупционного законодательства. Перед этим прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших гражданских и муниципальных служащих. И выяснила, что директор школы принял на работу преподавателем бывшего судебного пристава-исполнителя.

Нарушением закона стало то, что руководитель общеобразовательного учреждения обязан был уведомить предыдущего работодателя – Управление федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю – что его бывший сотрудник теперь работает в школе.

- По постановлению прокурора района директор образовательного учреждения привлечен мировым судьей к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) в виде штрафа в размере 20 000 рублей, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU