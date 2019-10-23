В Красноярском крае работница интерната обобрала больных детей на 1,1 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:37 2019-10-23T04:37:34+03:00

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Суд Большемуртинского района вынес приговор работнице психоневрологического интерната для детей. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, которое она совершала в отношении больных воспитанников.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в период с ноября 2016 года по декабрь 2018 года женщина работала специалистом по соцработе в «Родничке». Она вносила исправления в распоряжения, выданные администрацией Большемуртинского района, на единовременное использование денежных средств. Эти средства должны были перечисляться на расчетные счета несовершеннолетних воспитанников интерната.

Затем подправленные документы женщина передавала в офис банка и получала по ним деньги. Таким образом, фигурантка дела похитила денежные средства 35 воспитанников на сумму более 1,1 миллиона рублей. Судом ей определено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Отбывать их она будет в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск о возмещении материального ущерба она удовлетворила, то есть все деньги детям вернула.

ИСТОЧНИК KP.RU