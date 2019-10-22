2019-10-22T17:00:03+03:00
Происшествия

В Хакасии 9-летний школьник на уроке физкультуры сломал руку

Проводится проверка
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии 9-летний школьник на уроке физкультуры сломал рукуВ Хакасии 9-летний школьник на уроке физкультуры сломал рукуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии ребенок сломал руку во время занятий на уроке физкультуры. Информацию «Комсомольской правде» - Красноярск подтвердили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Там по данному факту начали доследственную проверку.

По предварительной версии ЧП произошло в средней школе села Московской Усть-Абаканского района 3 октября этого года. Ученик 3 класса на уроке физкультуры упал с турника и получил серьезную травму, медики диагностировали перелом руки. Где в этот момент находится педагог, не уточняется. Сообщение об этом в следком поступило накануне, 21 октября, из отдела полиции.

- В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью потерпевшего, опрашиваются учителя и руководство школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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