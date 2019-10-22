2019-10-22T16:48:14+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мелкий грузовичок влетел под фуру с мандаринами: разорвало на части

Фура перевернулась, к счастью, никто не погиб
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае мелкий грузовичок влетел под фуру с мандаринами: разорвало на части. Фото: "ЧП Красноярск"В Красноярском крае мелкий грузовичок влетел под фуру с мандаринами: разорвало на части. Фото: "ЧП Красноярск"
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Жуткая авария произошла сегодня на 971 километре трассы Р-255 «Сибирь» (Рыбинский район). Пострадали несколько автомобилей. Дорожным полицейским пришлось изрядно поломать голову, чтобы восстановить картину произошедшего по останкам одной из машин.

По показаниям очевидцев удалось выяснить следующее. Около 13:30 часов со стороны Канска в сторону Красноярска двигался грузовичок Iveco. При попытке обогнать легковой Lifan, грузовичок столкнулся с ним и затем вылетел на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с фурой DAF. Iveco в прямом смысле разорвало на части.

Куски полетели в «Газель», которая двигалась следом за большегрузом. Сама фура перевернулась на обочину, из кузова на землю высыпались ящики с мандаринами. Из-под нее торчала часть рамы с колесом от грузовичка, а неподалеку – его кабина. И вокруг – множество мелких частей.

Самое главное, что в этой аварии все живы. Пострадал только водитель Iveco, его на «Скорой» в сознании увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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