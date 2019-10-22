2019-10-22T15:22:58+03:00
Происшествия

Директор красноярской фирмы обманул китайских партнеров на 22 миллиона рублей

Деньги получил, а лес не отгрузил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Директор красноярской фирмы обманул китайских партнеров на 22 миллиона рублейДиректор красноярской фирмы обманул китайских партнеров на 22 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Директор некой красноярской фирмы обманул иностранных партнеров на очень крупную сумму. Положил себе в карман ни много ни мало, а более 22 миллионов рублей по ценам 2014 года. О этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

История такова. В период с декабря 2013 по апрель 2014 года подозреваемый (сейчас ему 49 лет) заключил договор с китайским бизнесменом, руководителем торгово-экономической компании из провинции Манчжурия (северный Китай). И пообещал ему поставку пиломатериалов отличного качества: ангарскую сосну, лиственницу, кедр. В общем, разрекламировал товар так, что партнер поверил и, не задумываясь, перечислил ему все деньги разом.

Однако подозреваемый даже не думал исполнять договоренности. Покупатель много раз пытался связаться с ним и потребовать деньги назад, но безрезультатно. Теперь этим будет заниматься полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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