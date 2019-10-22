СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-22T14:05:39+03:00

Теперь улететь из столицы края в столицу республики можно будет 5 раз в неделю

Изменить размер текста: A A

Количество авиарейсов из Красноярска в Абакан увеличивается. Теперь улететь из одного города в другой можно будет не три раза в неделю, а пять. Авиакомпания «КрасАвиа», которая осуществляет внутренние пассажирские авиаперевозки, сообщает, что изменения в расписание вступят в силу с 4 ноября.

Время вылета из Красноярска: с понедельника по четверг – в 8:30, в пятницу – в 15:00 часов. Вылет из Абакана: с понедельник по четверг – в 10:35, в пятницу – в 17:30 часов. Полеты осуществляются на самолётах Л-410, рассчитанных на 19 пассажирских кресел.

Благодаря субсидированию, тариф на перевозку не вырастет и останется на уровне 2 250 рублей. В стоимость авиабилета входит 10 кг багажа в качестве ручной клади (максимально допустимые габариты ручной клади – 80 см по сумме трех сторон). Если габариты больше, придется оформить как дополнительный багаж за отдельную плату – 100 рублей за килограмм.

И еще: на данном направлении действует программа «Твое небо», которая позволяет студентам до 22 лет приобретать билеты за 1000 рублей в одну сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU