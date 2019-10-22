2019-10-22T14:21:28+03:00
Происшествия

Дело о гибели 17 рабочих золотодобывающей артели в Курагинском районе передали в центральный аппарат СК

Для объективного и всестороннего расследования
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Уголовное дело о гибели 15 рабочих передали в Следственный комитет РоссииУголовное дело о гибели 15 рабочих передали в Следственный комитет РоссииФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Уголовное дело о гибели 17 рабочих во время прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Курагинском районе передали центральный аппарат СК России. Напомним, что дело возбудили по ч.3 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

21 октября суд поместил под стражу на 2 месяца трех подозреваемых: генерального директор ООО «Сисим», горного мастера и начальника участка. Были основания полагать, что они могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

В ходе допроса гендиректор предприятия заявил о том, что в одном из разрушенных водой техническом помещении находился сейф с золотом. Сегодня, 22 октября, сейф был найден сотрудниками МЧС.

При вскрытии обнаружили 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

- В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в главке СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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