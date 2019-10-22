2019-10-22T12:08:46+03:00
Происшествия

В Красноярске осудили «спящую ячейку» террористов: организатору дали 17 лет

Адептов он вербовал в мечети города и среди студентов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске осудили «спящую ячейку» террористовВ Красноярске осудили «спящую ячейку» террористовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске прошел суд над участниками террористической группировки под названием «Красноярский джамаат», она была связана с международными террористическими организациями.

Представитель УФСБ по Красноярскому краю рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что организатором стал житель краевого центра. В начале 2017 года он собрал несколько единомышленников. Фактически это была «спящая ячейка» из семи человек, которая занималась пропагандой идей терроризма, сбором денег и вербовкой.

Адептов вербовали прямо в соборной мечети Красноярска, в молельных комнатах и халяльных кафе города. Лидер и его ближайшие помощники обрабатывали психику новичков. Установлено, что несколько раз на счета международных террористических организаций переводились деньги.

Под прицелом организатора были даже студенты красноярских вузов – их вербовали для переправки в горячие точки на Ближнем Востоке. И несколько попыток выехать за границу сотрудники ФСБ пресекли уже осенью 2017 года.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года. 30 сентября 2019 года вынесен приговор: организатору ячейки – 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальным – 5 лет и 6 лет 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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