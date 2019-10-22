В Красноярске Дирекция универсиады и Федеральное казначейство готовы судиться

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-22T09:12:54+03:00

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Дирекция универсиады обратилась в арбитражный суд и требует признать незаконным представление, вынесенное в отношении нее Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю.

Что известно по существу вопроса. Управление федерального казначейства провело внеплановую выездную проверку в отношении Дирекции. Был найдены нарушения бюджетного законодательства. А именно: в ноябре и декабре 2018 года сотрудникам Дирекции были начислены районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – и все за счет средств, выделенных из федерального бюджета. Также проверка выявила и нарушения бухгалтерского учета.

Управление федерального казначейства потребовало устранить нарушения. Однако Дирекция их не признает и настаивает: все выплаты были сделаны в соответствии с законодательством. Будет ли иск принят к рассмотрение, станет известно в течение 5 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU