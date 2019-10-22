В Красноярске участковый обманул двух проституток

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-22T08:16:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске участковый обманул двух девушек, занимавшихся проституцией. Сразу добавим: бывший участковый, поскольку после того, как стало известно о его поступке, его сразу же уволили из органов внутренних дел.

Произошло это в Советском районе. В один из вечеров экс-полицейский заметил двух гражданок, поджидавших клиентов. Их доставили в отделение. Там, в своем кабинете, мужчина предложил сделку: они ему – 20 тысяч рублей, он их – выпускает без протокола. Таких денег у девушек с собой не было. Они позвонили знакомой и попросили ее сбросить нужную сумму на карту участкового.

Однако тот протокол все-таки завел. Видимо, подумал, что гражданки, у которых проблемы с законом, побоятся возражать. И прогадал – о мошенничестве стало известно. Его уже осудили на два года условно с испытательным сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU