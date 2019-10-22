2019-10-22T08:10:55+03:00
Общество

ВТБ открыл счета эскроу на 20 млрд рублей

Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц более 20 млрд рублей. На сегодняшний день самыми активными городами по работе с этим видом финансирования стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Петрозаводск, Ижевск, Калуга, Самара, Воронеж.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления был разработан удобный процесс: покупателю недвижимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. В октябре ВТБ раскрыл первые счета эскроу по двум объектам.

«ВТБ стремится развивать комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. С каждым месяцем интерес к этому способу расчетов по договорам долевого участия растет, все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покупке недвижимости в строящихся объектах. - отметил Александр Ефремов, начальник управления сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ.

Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

Реклама

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске участковый обманул двух проституток
В Красноярске в травмпункте на Джамбульской установили новое оборудование
В Красноярском крае вода из-за прорвавшейся дамбы пропал «вагон с золотом»
Красноярец помог сотрудникам ГИБДД задержать водителя-наркомана
В Красноярске впервые состоится конкурс вокалистов имени Дмитрия Хворостовского
В Красноярске оправдали водителя «Лексуса», сбившего девочку на велосипеде
На Фестивале Дмитрия Хворостовского прозвучит «Отчалившая Русь»
В Красноярском крае товарищи уничтожили леса на 11 миллионов рублей
Начальник отдела заповедника «Саяно-Шушенский» попался на взятке в 100 тысяч рублей от тувинских браконьеров
Красноярцам рассказали, куда потратят 10 миллиардов рублей из фонда капремонта
Фонд защиты обманутых дольщиков позаботится о 18 домах в Красноярске
Мэрия Красноярска потратит 27 миллионов рублей на новогодние елки для города
В Красноярске ищут эксгибициониста, преследовавшего 15-летнюю школьницу