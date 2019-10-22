СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-22T08:02:48+03:00

В Красноярске в травмпункте на Джамбульской установили новое оборудование Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске в травматологическом пункте на улице Джамбульской, 19 появился новый рентгенологический аппарат. В краевом министерстве здравоохранения рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что необходимое медицинскому учреждению цифровое оборудование обошлось в сумму около 12 миллионов рублей.

Они были выделены из средств краевого бюджета. Это было необходимо, потому как оказать полноценную помощь травмированным пациентам без рентгена сложно, многих приходилось отправлять в другие медицинские учреждения. Сейчас травмпункт работает в своем обычном круглосуточном режиме. Также продолжает и прием плановых пациентов.

Напомним, монтаж нового оборудования начался в травмпункте с 6 сентября, поэтому поток первичных обращений был перераспределен в другое подразделение. Здесь оказывалась только плановая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU