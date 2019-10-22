Красноярец помог сотрудникам ГИБДД задержать водителя-наркомана

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-22T06:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярец Александр Кузнецов оказал помощь сотрудникам дорожной полиции в поимке водителя-нарушителя. За что получил благодарность и памятные подарки от руководства полка ДПС. Произошло это накануне вечером на улице Семафорной. Мужчина ехал на своей машине и обратил внимание на впереди идущий «Ниссан». Тот на большой скорости совершал аварийно-опасные маневры и в конце концов врезался в припаркованный автомобиль.

Нарушитель попытался сбежать, но Александр догнал его и удерживал до приезда наряда ДПС. К слову, тот вел себя неадекватно, пытался сорвать с себя одежду. Отказался проходить освидетельствование на месте. Пришлось вызвать «Скорую помощь» - и медики подтвердили: нарушитель находится в сильном наркотическом опьянении. Так что его увезли в больницу, в токсикологическое отделение.

В полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 37-летнему гражданину, севшему за руль в нетрезвом состоянии, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Автомобиль находится на штрафстоянке.

Добавим, что за 9 месяцев этого года дорожные полицейские задержали в краевом центре 3 849 автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения. Из них 609 – повторников.

ИСТОЧНИК KP.RU