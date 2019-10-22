2019-10-22T05:47:22+03:00
Происшествия

В Красноярске оправдали водителя «Лексуса», сбившего девочку на велосипеде

На самом деле все было не так, как уверял отец пострадавшей [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске оправдали водителя «Лексуса». Стоп-кадр видеоВ Красноярске оправдали водителя «Лексуса». Стоп-кадр видео
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В Красноярске оправдали водителя «Лексуса», сбившего девочку на велосипеде. Хотя нужно уточнить – якобы сбившего девочку на велосипеде. Появилось видео, которое расставило все точки в этой истории. В пресс-службе ГИБДД города «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что произошла она 17 августа в одном из дворов на Красрабе.

В Красноярске оправдали водителя «Лексуса», сбившего девочку на велосипеде.

По словам местного жителя его 9-летняя дочь каталась на велосипеде под его чутким присмотром во дворе. Когда она выехала из-за припаркованных автомобилей на дорожку у подъездов, то столкнулась с проезжавшей иномаркой, упала и поранилась. Эту информацию указал отец девочки в своем заявлении.

Водителя «Лексуса» ждало уголовное наказание. Однако на днях в ГИБДД принесли видео с авторегистратора, а там – подлинная история, как она есть. На самом деле девочка каталась одна, отца рядом не было. Колесом велосипеда она лишь слегка задела колесо иномарки и остановилась. Девочка не падала, никаких травм не получала. Таким образом, уголовное дело на владельца «Лексуса» было закрыто ввиду отсутствия состава преступления.

Однако остается открытым вопрос: а если бы ребенок был быстрее на одну секунду и успел выехать на дорожку перед автомобилем, который ехал на довольной большой скорости?

ИСТОЧНИК KP.RU

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