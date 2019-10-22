В Красноярском крае товарищи уничтожили леса на 11 миллионов рублей
В Емельяновском районе края полицейские выявили и пресекли незаконную рубку леса, ущерб от которой составил более 11 миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.
Предварительно известно, что двое местных жителей в возрасте 24 и 34 лет, вооружившись бензопилами, приехали в лесной массив Никольского участкового лесничества, не имея при этом «билета». И вырубили 111 сосен и 5 лиственниц. Каким образом они собирались распорядиться ими, теперь выясняет следствие.
На мужчин было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Если вина местных жителей будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. А также придется компенсировать ущерб, нанесенный лесному фонду. Добавим, что оба находятся под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU