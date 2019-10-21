2019-10-21T16:03:51+03:00
Происшествия

Начальник отдела заповедника «Саяно-Шушенский» попался на взятке в 100 тысяч рублей от тувинских браконьеров

Возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Идет следствиеИдет следствие
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Инспектора заповедника «Саяно-Шушенский» поймали на взятке. Мужчина получил 100 тысяч рублей на банковскую карту от браконьера, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

Известно, что произошло все в апреле этого года. Инспектор поймал на территории заповедника трех заезжих браконьеров - из Тувы.

- С целью избежать ответственности за совершение преступления один из браконьеров предложил старшему государственному инспектору в области охраны окружающей среды - начальнику отдела ФГБУ ГПБЗ «Саяно-Шушенский» передать взятку в размере 100 000 рублей. Денежные средства были перечислены на банковскую карту инспектора и впоследствии были им обналичены, - рассказали подробности в пресс-службе регионального Следкома.

Сейчас следствие выясняет детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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