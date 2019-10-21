Красноярцам рассказали, куда потратят 10 миллиардов рублей из фонда капремонта

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-21T15:26:01+03:00

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О том, что на счетах фонда капремонта Красноярского края скопилась солидная сумма в 10 миллиардов рублей, уже неоднократно говорилось. Во многом именно поэтому красноярцы восприняли неоднозначно утвержденное правительством края повышение платы за капремонт. Напомним, что с 2020 года плата увеличится на 14,2 процента или ,91 рубля за метр квадратный. К примеру, за квартиру площадью 40 квадратных метров придется отдавать 356 рублей 40 копеек в месяц. Сейчас тариф скромнее - на 44 рубля.

Чиновники говорят: деньги из фонда пойдут на замену лифтов и газового оборудования. Возмущение красноярцев ценой понятно, но стоит отметить, что свою неблаговидную роль в ситуации сыграли недобросовестные подрядчики. Именно благодаря им и нерасторопности чиновников, как сообщала краевая прокуратура, сроки выполнения программы регулярно срываются. Тем не менее фонд сумел сохранить средства красноярцев. Часть из них - в банках под 7 процентов годовых.

- Сейчас в планах заменить 3,5 тысячи лифтов. Некоторые утверждают, что мы не справимся с новыми задачами. Но у нас уже был опыт в 2018 года. Мы поменяли порядка 800 лифтов на территории края, и это не предел для подрядчиков, - считает замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов.

Реализовать планы собираются в ближайшие три года. Более того, работу фонда будут подробно освещать. Сейчас объявлен конкурс по поискуподрядчика -на 1,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU