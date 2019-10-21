Фонд защиты обманутых дольщиков позаботится о 18 домах в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-21T13:22:34+03:00

Публикуем список домов, по которым в ближайшее время примут решение - достраивать или выплатить деньги

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Федеральный фонд защиты дольщиков позаботится о 18 недостроенных домах в Красноярске. Дома будут либо достроены по системе софинансирования, либо обманутым дольщикам выплатят за них материальную компенсацию. Отметим, что изначально речь шла о достройке 12 долгостроев (10 домов компании «Реставрация» и 2 дома на Грунтовой, 28). Однако в крае решили поддержать рублем строительство (25 процентов средств на достройку выделит регион, 75 процентов -фонд), и перечень домов расширился.

Итак, какие долгострои вскоре перестанут ими быть: 10 домов строительной компании «Реставрация» в Солнечном и Студгородке; 2 объекта компании «КрасЗападСибСтрой», которая строила ЖК «Изумрудная долина»; 2 дома на ул. Грунтовой, 28 компании «Сибстройинвест»; объект ООО «Емельяновская слобода» - дом на ул. 1-я Хабаровская; дом «АртиСтрой-М» на ул. Маркса; 2 дома компаний «Стройиндустрия» и «Стройпроект», которые строили жилье в Сосновоборске.

Добавим, что сумма компенсации (если дом все-таки не достроят) может быть меньше той, что указана в договоре долевого строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU