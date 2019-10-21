2019-10-21T12:03:12+03:00
Происшествия

В Красноярске ищут эксгибициониста, преследовавшего 15-летнюю школьницу

Мужчина шел за девушкой от самой школы, пару раз она пробовала прятаться от него [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске ищут эксгибиционистаВ Красноярске ищут эксгибиционистаФото: Мария ЛЕНЦ
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Полиция ищет эксгибициониста, напавшего на школьницу на Железнодорожников в Красноярске. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, произошло все еще 9 октября.

Восьмиклассница возвращалась домой из школы, было примерно обеденное время. В районе остановки увидела незнакомца, стоящего за торговыми павильонами. Вел он себя подозрительно. 15-летняя девочка прошла мимо, хотя интуиция во всю вопила об опасности. Ей предстояло пройти еще пару кварталов. В какой-то момент девочка оглянулась и в полутора метрах от себя увидела все того же незнакомца - он преследовал ее. Перепуганная девчонка заскочила в магазин «Фасоль» - отсидеться. И увидела, как мужчина прошел мимо магазинчика. Спустя пару минут девочка решила, что зря боится и, наверное, просто что-то напутала. И решила идти дальше. Но неподалеку от газораспределительной станции за спиной услышала голос:

«Я тебе показываю-показываю, а ты не обращаешь внимание».

Оглянулась - у дерева стоял все тот же незнакомец. Засунул руку в штаны и вынул половой член. Девочка перепугалась и побежала в истерике со всех ног домой. Родители обратились в органы. СК завел уголовное дело по ст. 135 УК России (развратные действия). В данный момент следователи изучают виде с камер наблюдения. Девочке показали несколько подозреваемых, но ни в одном из них она не узнала нападавшего эксгибициониста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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