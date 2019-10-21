«Завывала минут 15»: жителей Красноярска среди ночи напугала сирена

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-21T10:49:51+03:00

Люди проснулись в панике, но никто так и не знает, кто врубил тревогу в Октябрьском районе

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Жителей Октябрьского района Красноярска минувшей ночью разбудила тревожная сирена. Все случилось около 03.00 утра. В домах на Юшкова люди проснулись в панике. Говорят, завывала тревога примерно 15 минут. И слышали ее не один-два человека (тогда это мижно было бы списать на богатое воображение), а жители нескольких домов - Юшкова, 24, 26 и 28.

- Мы страшно перепугались всей семьей, - рассказала «Комсомольской правде» -Красноярск Олеся М., она как раз живет в многоэтажке по Юшкова, 26. - И главное - никаких сообщений до этого не было. А что делать, не знаешь. Мы телевизор включили, думали, если что-то страшное, там сообщение будет. Там, естественно, ничего не было. В интернет заглянули - тоже тишина. Вышли на балкон, смотрим, все соседи (и из других домов тоже) выглядывают - никто ничего не понимает. Минут 15 она выла, потом прекратилось. Такое ощущение, что только около наших домов было. Соседи на Гусарова говорят, что ничего не слышали

В региональном МЧС также ни о какой сирене ничего не знают. Не исключено, что над людьми злонамеренно пошутили хулиганы.

ИСТОЧНИК KP.RU