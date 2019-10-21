2019-10-21T10:29:50+03:00
Общество

В Красноярске школьников учат выживать в горящей комнате

Курсы выживания будут проходить на базе технопарка «Территория безопасности»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
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В Красноярске организовали необычные курсы выживания для школьников - детей научат правильно себя вести в горящей комнате, сообщает Ньюслаб. По данным администрации Красноярска, курсы выживания будут проходить на базе технопарка «Территория безопасности».

Для организации таких курсов у технопарка есть все возможности: и лицензия, и современное оборудование, и тренажеры, и интерактивные экспозиции. Все будет проходить в доступной детям игровой форме.

- Как вести себя в толпе во время чрезвычайно ситуации? Почему самое страшное при пожаре - вовсе не огонь? Как оказать первую помощь пострадавшему человеку, чтобы она не стала последней? Но, прежде всего, ребятам напомнят о причинах пожаров, - пояснили в мэрии Красноярска.

Специалисты обучат тому, как правильно себя вести на пожаре, чтобы выиграть время, как пользоваться огнетушителем, научать разбираться в плане эвакувции - в общем, только полезные сведения. Добавим, что с начала года в Красноярске произошло 2,3 тысячи пожаров. Погибли 37 человек, четверо из которых - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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