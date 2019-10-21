2019-10-21T10:48:24+03:00
Общество

Сотни красноярцев побывали на интерактивной площадке МЭС Сибири в рамках фестиваля «Вместе ярче»

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В прошедшую субботу на площади Мира в Красноярске прошел фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче», организованный правительством Красноярского края при поддержке крупнейших энергетических компаний региона. Цель фестиваля – популяризация культуры бережного отношения к электроэнергии и природе.

С 12 до 15.00. на площади работала выставка современной спецтехники, действовали интерактивные площадки, а на сцене выступали творческие коллективы города.

На площадке сибирского филиала Россети ФСК ЕЭС любой желающих мог прикоснуться к большой энергетике: познакомиться с мобильной электролабораторией, позволяющей быстро в любом районе края проводить диагностику оборудования, посидеть за рулем снегоболотохода ТРЭКОЛ, на котором сотрудники службы линий выезжают на самые труднодоступные участки магистральных ЛЭП.

Благодаря фотозоне дополненной реальности гости праздника смогли почувствовать себя настоящими энергетиками, унеся с собой фотографию на фоне подстанций и ЛЭП. Самые маленькие красноярцы с удовольствием мастерили мини-опоры и лампочки на мастер-классе по рисованию 3D-ручками.

По словам директора Красноярского предприятия Россети ФСК ЕЭС Анатолия Блаженкова, в рамках фестиваля компания не только участвует в городских праздниках, но и проводит экскурсии для студентов на свои энергообъекты, где применяются самые современные технологии по сокращению расходов и потерь электроэнергии.

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